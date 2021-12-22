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«Я был влюблен, а она нет»: Иван Дорн рассказал историю своей любви

Георгий Соланович

Общество
«Я был влюблен, а она нет»: Иван Дорн рассказал историю своей любви
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Российский артист Иван Дорн раскрыл подробности личной жизни и рассказал историю об отношениях со своей супругой Анастасией Новиковой. Это случилось на YouTube–шоу «Скажи Гордеевой».

По словам Дорна, он был знаком с Новиковой еще в школьные времена. Сначала они учились в параллельных классах, с восьмого — в одном. Встречаться супруги начали только после первого курса.

— Я был влюблен, а она нет. То есть, мне нужно было завоевать ее — как самцу, — сказал Дорн.

Новикова в интервью Vogue.ua заявила, что они договорились умалчивать о личной жизни.

— Это очень тяжело, когда ты под прицелом, к тебе изначально отношение другое, — сообщила Новикова журналистам.

Супруги сейчас воспитывают двух детей — дочь Василису и сына Ивана. Дорн не исключает, что Василиса может пойти по его стопам.

21 декабря музыкант рассказал о взаимоотношениях с отцом Александром Ереминым. Его родители развелись, когда он был еще ребенком. Музыканта воспитывал отчим, который, по его словам, делал это с честью и достоинством. С биологическим отцом певец стал общаться не так давно.

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