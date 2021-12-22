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Синоптики заметили редкое оптическое явление «Гало-22» в столице

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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Синоптики заметили редкое оптическое явление «Гало-22» в столице
Фото: depositphotos

Редкое оптическое явление «Гало-22» наблюдалось в Москве 22 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что гало — это группа атмосферных оптических погодных явлений. Для них характерно образование вторичного свечения вокруг источника света.

— Как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», — добавил синоптик.

Тишковец заявил, что обычно такое явление происходит вокруг Солнца и Луны.

— «Гало-22» — наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые, — пояснил он на странице в социальной сети Instagram.

Ночь на 22 декабря стала самой холодной в Москве за последние 54 года. Температура воздуха опустилась до отметки минус 22,2 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в 1967 году синоптики зафиксировали похолодание до минус 22,8 градуса в этот же день.

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