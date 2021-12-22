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Рекордные с 1967 года морозы зафиксировали в столице в ночь на среду

Виктория Сикерина

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Рекордные с 1967 года морозы зафиксировали в столице в ночь на среду
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ночь на 22 декабря стала самой холодной в Москве за последние 54 года. Температура воздуха опустилась до отметки в минус 22,2 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в 1967 году синоптики зафиксировали похолодание до минус 22,8 градуса в этот же день.

— В Москве, на базовой городской метеостанции Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), минимальная температуру воздуха понизилась до минус 22,2 градуса, в центре города, на Балчуге — минус 19,6 градуса, в Строгине — минус 22 градуса, а в Тушине и Бутове — минус 22,9 градуса, — заявил специалист.

Тишковец добавил, что аналогичные погодные явления наблюдались и в Московской области. Самые минимальные значения температуры метеорологи зафиксировали в Электроуглях (минус 26,3 градуса), Черустях (минус 28,8 градуса) и Электростали (минус 26,1 градуса).

Также эксперт напомнил, что дошкольники и ученики начальных классов могут не посещать образовательные учреждения в похолодание до минус 25 градусов.

— Значит, сюда попадают маленькие жители Новой Москвы, Солнечногорска, Сергиева Посада, Талдома, Электростали, Электроуглей. Черусти тоже входят в этот список, но в этом населенном пункте могут остаться дома также ученики средних классов, для которых ограничение по температуре воздуха наступает при минус 26-28 градусов, — заключил он на странице в социальной сети Instagram.

В среду, 22 декабря, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. Так, днем в Москве столбики термометров будут показывать от минус 20 до минус 18 градусов.

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