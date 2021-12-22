Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 декабря

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В среду, 22 декабря, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем в Москве столбики термометров будут показывать от минус 20 до минус 18 градусов. Ночью температура воздуха не будет сильно отличаться от дневной и составит минус 21 градус. Также жителей столицы синоптики предупреждают о гололедице.

В этот день в столице ожидается северо-западный ветер. Его скорость будет составлять 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

«Оранжевый» уровень опасности из-за сильного мороза объявлен в Москве и Подмосковье в ночь со вторника, 21 декабря, до ночи четверга, 23 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7–12 градусов.

Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков напомнил о необходимости во время морозов покрывать открытые участки кожи защитными кремами. Специалист добавил, что в условиях морозной погоды у некоторых людей наблюдается рефлекторный спазм сосудов. Также есть люди, имеющие аллергию на холод.