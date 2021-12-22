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Движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев восстановили

Виктория Сикерина

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Движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев восстановили
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

Движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев на северо-западе Москвы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 декабря.

— Восстановлено движение трамваев по улице Героев Панфиловцев, — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что трамваи № 6 задерживаются на улице Героев Панфиловцев в районе Туристской улицы в Москве. Уточнялось, что изменения в расписании связаны с повреждением контактной сети. Так, вместо остановки «Братцево» транспортные средства начали ходить до Восточного моста.

Позже сообщалось, что по данному трамвайному маршруту временно запустили автобусы.

Режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменялся в субботу, 18 декабря. Так, например, вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы. Также изменился маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС. Помимо этого, появилась новая остановка «Носовихинское шоссе, 27» для автобусов 706 и 760 в сторону станции метро «Новокосино».

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