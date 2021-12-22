«Так руководить университетом нельзя»: экс-доцент КФУ прокомментировал задержание ректора

Фото: rector.kpfu.ru

Задержанный накануне ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров выстроил в учебном заведении жесткую вертикаль власти и управлял им в авторитарном стиле. Подобное мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» бывший доцент кафедры социологии Института массовых коммуникаций и социальных наук КФУ Искандер Ясавеев.

Собеседник «ВМ» заявил, что публично критиковал Гафурова еще в период своей работы в КФУ в 2011-2015 годах.

— Я считаю, что так нельзя руководить университетом, как руководил Ильшат Гафуров. Это авторитарный стиль управления. Он принес с собой эту вертикаль власти, которую он выстроил в Елабуге. Не могу сказать, можно ли так руководить городом, я не специалист в городском управлении, — сказал Ясавеев.

Утром 22 декабря СМИ сообщили в задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. По данным ИА Татар-информ, Гафурова задержали в связи с обстоятельствами дел, которые связаны с организованной преступной группировкой (ОПГ) «29-й комплекс» из Набережных Челнов.

Издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, произошедшем в 1990-е годы. По другой версии, задержание ректора может быть связано с делом о коррупции.

Следственные действия с Гафуровым проводились 21 декабря. После их проведения его должны были доставить в Москву.

В университете ситуацию с задержанием ректора комментировать отказались.

— Никак не можем прокомментировать. Официальной информации пока нет. Университет работает в прежнем режиме, — сказали «ВМ» в пресс-службе КФУ.

Ильшат Гафуров — доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор. В 1998–2010 годах он руководил Елабугой. В 2010 году Гафуров стал ректором КФУ.