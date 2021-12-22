В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции

Фото: Администрация президента РФ

Решение властей Турции присвоить одному из парков имя Джохара Дудаева очень болезненно для жителей Чечни. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее в своем Telegram-канале написал пост, в котором обвинил власти Турции в поддержке террористов и призвал МИД России к ответным действиям.

— Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России, — заявил Песков.

По его словам, присуждение турецкому парку имени «одного из террористов», Джохара Дудаева, очень болезненно для всех чеченцев и для Чеченской Республики, поэтому такая эмоциональная реакция Кадырова вполне понятна.

Песков добавил, что по дипломатическим каналам Россия уже выразила свое неодобрение подобному решению турецкой стороне, передает РИА Новости.

До этого Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям режиссера Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе Российской Федерации. Кадыров посоветовал деятелю культуры прочитать историю Чечни, граждане которой 23 марта 2003 года на референдуме приняли решение быть частью РФ.