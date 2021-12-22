Лавров: Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ

Фото: МИД РФ

Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в среду, 22 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, — сообщил Лавров в интервью телеканалу RT.

Он также отметил, что сейчас вырисовываются три трека переговоров по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.