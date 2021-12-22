Диетолог рассказала, как нужно питаться после перенесенного коронавируса

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, как нужно питаться тем, кто перенес коронавирусную инфекцию.

По ее словам, не лишним будет приобрести в аптеке специальные витаминные комплексы, часто врачи назначают дополнительный прием витаминов D и C.

Часто у пациентов, переболевших коронавирусом, наблюдается низкий уровень белка, поэтому необходимо добавить в рацион продукты, богатые им.

Она добавила, что питание должно рассчитываться индивидуально.

— Если у человека есть какие-либо хронические заболевания ЖКТ, скорее всего, при коронавирусе они обострятся. Основные принципы диетотерапии зависят от тех ограничений, которые связаны с конкретным пораженным органом, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Диетолог посоветовала отказаться от жарки в масле и готовить пищу на пару. По ее словам, рацион должен быть сбалансированным, чтобы организм получал необходимые вещества: в каждый прием пищи всегда должны входить белок, небольшое количество сложных углеводов и обязательно клетчатка.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, почему не стоит садиться на диету зимой. По ее словам, зимнее похудение чревато снижением иммунной системы.