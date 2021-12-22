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Андрей Бочкарев заявил о завершении первого этапа реконструкции развязки МКАД — Осташковское шоссе

Георгий Соланович

Город
Андрей Бочкарев заявил о завершении первого этапа реконструкции развязки МКАД — Осташковское шоссе
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Первый этап реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе в Москве завершен. Об этом сообщил заместитель мэра города в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Реконструкция развязки предусматривает строительство более пяти километров дорог и возведение надземного пешеходного перехода на Осташковской улице. В рамках первого этапа работ рабочие провели ремонт трех съездов.

— Каждый съезд обеспечен переходно-скоростной полосой на МКАД длиной от 200 до 489 метров. Кроме того, сооружено 300 метров шумозащитных экранов с внутренней стороны Кольцевой автодороги, — резюмировал Бочкарев.

Весь объем работы планируется завершить в следующем году, добавил он.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что реконструированный объект соответствует требованиям проектной документации, на данный момент идет подготовка документов ввода развязки в эксплуатацию.

22 декабря заместитель мэра города заявил о ведении работ по перекладке электрических сетей, теплосети и газа в рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

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