Мэр столицы заявил об увеличении объема соцвыплат в городе за минувшие три года
Социальные выплаты в столице показали стабильный рост в последние три года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 22 декабря, в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности городского правительства перед депутатами Московской городской думы.
Он отметил, что за указанный период объем предоставляемых льгот увеличился в 2–5 раз.
— Минимальная социальная пенсия московских пенсионеров (выросла — прим. «ВМ») на 40 процентов, — заявил мэр столицы.
Сергей Собянин подчеркнул, что власти планируют впоследствии индексировать такие выплаты по мере возможностей городского бюджета.
Однако уже сейчас объем финансирования социальной сферы жизни составляет более 500 миллиардов в Москве, что на порядок больше, чем в других регионах страны, цитирует его РИА Новости.
Выступление мэра столицы перед депутатами Московской городской думы состоялось в среду, 22 декабря. «Вечерняя Москва» рассказала о главных темах в отчете Сергея Собянина.
До этого стало известно, что московские власти выделили 866,3 миллиона рублей для компенсации затрат врачей на такси. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы в конце ноября.