Сенатор Джабаров прокомментировал реакцию США на проводимое Россией импортозамещение

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Владимир Джабаров сообщил, что удивлен реакцией США на проводимую Россией политику импортозамещения.

Он отметил, что подобные заявления со стороны властей США являются циничными.

— Меня поражает особый цинизм американцев в этом вопросе. Кто начинал политику санкций? Не мы же это придумали! Они ввели все эти ограничения, мы им ответили. Причем не в полной мере, а насколько смогли. И оказывается, мы опять виноваты, — отметил он в комментарии «360».

По его словам, Штаты не смогут напугать Россию новыми санкционными ограничениями, расширением НАТО и другими угрозами. Он отметил, что Россия направила дополнительные усилия на развитие собственной экономики и промышленности.

Джабаров также напомнил, что в России разработали и передали американцам конкретное предложение, которое в случае, если они действительно хотят мира, должны рассмотреть и обсудить в ходе дипломатических переговоров.

Ранее торгпред США Кэтрин Тай заявила, что из-за российской политики импортозамещения страдают американские рабочие и бизнесмены. Она предупредила, что ее офис задействует все инструменты ВТО, чтобы «заставить» Россию ответить за действия в многосторонней торговой системе, передает ФАН.

До этого стало известно, что США могут ограничить поставку смартфонов в Россию.