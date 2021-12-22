Сенатор Джабаров прокомментировал реакцию США на проводимое Россией импортозамещение
Сенатор Владимир Джабаров сообщил, что удивлен реакцией США на проводимую Россией политику импортозамещения.
Он отметил, что подобные заявления со стороны властей США являются циничными.
— Меня поражает особый цинизм американцев в этом вопросе. Кто начинал политику санкций? Не мы же это придумали! Они ввели все эти ограничения, мы им ответили. Причем не в полной мере, а насколько смогли. И оказывается, мы опять виноваты, — отметил он в комментарии «360».
По его словам, Штаты не смогут напугать Россию новыми санкционными ограничениями, расширением НАТО и другими угрозами. Он отметил, что Россия направила дополнительные усилия на развитие собственной экономики и промышленности.
Джабаров также напомнил, что в России разработали и передали американцам конкретное предложение, которое в случае, если они действительно хотят мира, должны рассмотреть и обсудить в ходе дипломатических переговоров.
Ранее торгпред США Кэтрин Тай заявила, что из-за российской политики импортозамещения страдают американские рабочие и бизнесмены. Она предупредила, что ее офис задействует все инструменты ВТО, чтобы «заставить» Россию ответить за действия в многосторонней торговой системе, передает ФАН.
До этого стало известно, что США могут ограничить поставку смартфонов в Россию.