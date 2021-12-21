СМИ: США могут ограничить поставку смартфонов в Россию

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Если Россия примет решение о введении войск на территорию Украины, то США рассмотрят варианты новых ограничений. Так, например, ограничение экспорта смартфонов и компонентов для самолетов и автомобилей. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

Уточняется, что данные меры предлагают добавить к уже обсуждаемым.

— Меры могут оказаться беспрецедентными для России и способны серьезно повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия, — считает собеседник.

Источник также подчеркнул, что новые санкции будут включать в себя те же инструменты, которые использовались предыдущей администрацией Дональда Трампа и действующими властями в вопросе введения санкций против китайской компании Huawei, деятельность которой США сочли противоречащей интересам национальной безопасности.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.