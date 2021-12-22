Россия предложила Турции помощь в очистке Идлиба от террористов

Фото: Минобороны РФ

Россия рассчитывает, что в 2022 году удастся окончательно избавить сирийский Идлиб от террористов. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в среду, 22 декабря.

— Мы очень надеемся, что следующий год в этом плане принесет позитивные результаты. И нам удастся избавиться от той террористической угрозы, которая исходит с территории Идлиба, — рассказал дипломат.

Данную цель планируется достигнуть за счет совместных действий в рамках «астанинского формата», уточнил он. Россия предложила Турции помощь в решении задач в Идлибе, приводит слова Лаврентьева РИА Новости.

19 декабря видео ликвидации сирийских боевиков, происходившей при помощи новейшего российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» в апреле 2020 года, показали в эфире телеканала «Россия 1». Отмечается, что во время операции был ликвидирован чрезвычайно опасный боевик, известный как снайпер TOW.

Боец российских сил специальных операций, который управлял беспилотником, рассказал, что на счету боевика обстрел сирийского конвоя и поджог двух грузовиков. Также он руководил расчетом противотанкового ракетного комплекса.

По словам военного, именно после обнаружения этого расчета ПТУР было принято решение о ликвидации боевиков. Боевики услышали приближение барражирующего боеприпаса лишь за пару секунд до применения и не успели скрыться.