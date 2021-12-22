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Более 300 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

Анастасия Колоскова

Город
Более 300 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За два года работы Московских центральных диаметров (МЦД) их услугами воспользовались 300 миллионов пассажиров. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В ведомстве отметили, что часть горожан благодаря диаметрам пересела с автомобилей на пригородно-городской транспорт.

Москвичам напомнили, что 21 ноября 2019 года открыли движение электричек на МЦД-1 и МЦД-2. Для этого было построено и реконструировано почти 160 километров пути и более 200 километров контактной сети, семь мостов и тоннелей, а также 39 платформ и 21 пешеходный переход.

Первые два диаметра включают 60 станций, из них на 20 есть пересадка на МЦК, метро и радиальные направления железной дороги. Их протяженность составила 132 километра. За два года на существующих и будущих диаметрах открыли 22 станции.

В МЖД добавили, что развитие инфраструктуры диаметров продолжается. Остановки реконструируют согласно новым стандартам пассажирского обслуживания, которые подразумевают установку навесов над всей платформой, теплых кассовых зон, современной навигации, лифтов и эскалаторов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) откроют в 2023–2024 годах.

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