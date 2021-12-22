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Городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют

Анастасия Колоскова

Город
Городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Москве с 1 января 2022 года будет увеличен минимальный размер пенсии с городской доплатой. Кроме того будут проиндексированы детские пособия и другие соцвыплаты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С 1 января 2022 года Правительство Москвы увеличит минимальный размер пенсии с городской доплатой. Запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат. Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях, — рассказал глава города во время ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.

Он отметил, что доплату к пенсии горожан увеличат на 4,8 процента. Таким образом с начала следующего года сумма минимальной пенсии неработающих пенсионеров достигнет 21 193 рубля. Доплату получают 2,1 миллиона горожан.

Также, на 4,8 процента вырастет единовременные и ежемесячные социальные выплаты для многодетных, малообеспеченных и приемных семей, детей-сирот, ветеранов и других категорий граждан.

Сергей Собянин напомнил, что по инициативе российского президента в 2021 году на федеральном уровне были введены новые пособия и единовременные выплаты семьям с детьми.

Глава города также отметил важность такого аспекта социальной поддержки как развитие системы социальных центров. По его словам, в настоящее время в столице уже открыт 21 клуб для общения и досуга горожан старшего возраста «Мой социальный центр». В ближайшие годы учреждений появятся в большинстве районов столицы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин сообщил, что социальные выплаты в столице показали стабильный рост в последние три года. Он отметил, что за указанный период объем предоставляемых льгот увеличился в 2–5 раз.

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