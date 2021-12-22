Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Первое время я находилась в каком-то шоке»: Серябкина поделилась впечатлениями после родов

Георгий Соланович

Общество
«Первое время я находилась в каком-то шоке»: Серябкина поделилась впечатлениями после родов
Фото: instagram.com/seryabkina

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина через месяц после рождения ребенка поделилась впечатлениями от родов. Об этом сообщает ФАН.

По словам исполнительницы, первое время ее эмоциональное состояние было удрученным. Ей постоянно хотелось плакать, артистку можно было легко задеть и обидеть, ей сильно требовалась поддержка близких людей.

Серябкина считает, что причиной такого состояния был высокий уровень гормонов. Экс-солистка даже думала, что у нее началась послеродовая депрессия. Супруг певицы постоянно находился рядом с ней, и ее настроение постепенно пришло в норму. Однако осадок все-таки остался.

— Скажу честно, первое время я находилась в каком-то шоке. Я смотрела на ребенка и не могла поверить, что он мой, — передает агентство слова певицы.

14 декабря Серябкина показала поклонникам фигуру после родов. На своей странице в Instagram она разместила фотографию, которая вызвала всеобщее восхищение. На снимке знаменитость позирует в ярко-зеленом мини-платье на тонких бретельках.

Первый ребенок певицы появился на свет 20 ноября. Мальчика назвали Лукой.

Читайте также:
проблемы Ольга Серябкина роды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Все мнения
О проекте