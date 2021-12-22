«Первое время я находилась в каком-то шоке»: Серябкина поделилась впечатлениями после родов

Фото: instagram.com/seryabkina

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина через месяц после рождения ребенка поделилась впечатлениями от родов. Об этом сообщает ФАН.

По словам исполнительницы, первое время ее эмоциональное состояние было удрученным. Ей постоянно хотелось плакать, артистку можно было легко задеть и обидеть, ей сильно требовалась поддержка близких людей.

Серябкина считает, что причиной такого состояния был высокий уровень гормонов. Экс-солистка даже думала, что у нее началась послеродовая депрессия. Супруг певицы постоянно находился рядом с ней, и ее настроение постепенно пришло в норму. Однако осадок все-таки остался.

— Скажу честно, первое время я находилась в каком-то шоке. Я смотрела на ребенка и не могла поверить, что он мой, — передает агентство слова певицы.

14 декабря Серябкина показала поклонникам фигуру после родов. На своей странице в Instagram она разместила фотографию, которая вызвала всеобщее восхищение. На снимке знаменитость позирует в ярко-зеленом мини-платье на тонких бретельках.

Первый ребенок певицы появился на свет 20 ноября. Мальчика назвали Лукой.