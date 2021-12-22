Усадьбу Ивана Масягина в Москве восстанавливают по историческим чертежам

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Россия, Москва, Старомонетный переулок, 19/11с1 Карта всех событий

Построенную в 1819 году усадьбу купца Ивана Масягина в Старомонетном переулке, которая является экземпляром деревянного зодчества, восстанавливают по историческим чертежам.

Деревянный дом усадьбы строили по типовому проекту жилой застройки, который был принят после пожара 1812 года. Несколько лет назад историческое здание выкупила девелоперская компания. Для восстановления усадьбы она обратилась к лицензированным реставраторам.

При выполнении работ специалисты используют проект, разработанный в соответствии с первоначальным планом дома-памятника. Планируется, что в феврале 2022 года будут завершены работы по сборке сруба из пород северного леса с временной кровлей, после чего его на 4-5 месяцев оставят в мастерских для просушки и усадки.

— Заказчик, архитекторы и реставраторы поставили перед собой амбициозную задачу — использовать максимум того, что сохранилось за все время существования дома, — отметил генеральный директор реставрационной компании Дмитрий Гулич.

Ход работ контролирует Департамент культурного наследия Москвы.

Особняк Ивана Масягина, построенный в стиле московского ампира, является объектом культурного наследия.

До этого в пресс-службе городского департамента культурного наследия рассказали, что за минувшие 10 лет специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве.