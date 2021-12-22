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Астролог рассказала, как сложится новогодняя ночь для разных знаков зодиака

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог рассказала, как сложится новогодняя ночь для разных знаков зодиака
Фото: Unsplash

Астролог, специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова рассказала, что ждет в новогоднюю ночь представителей разных знаков зодиака.

Специалист советует встретить эту новогоднюю ночь либо консервативно дома с семьей, либо наоборот — где-то за границей. По словам, астролога промежуточные варианты — например, пойти в гости к друзьям — не стоит выбирать для встречи 2022 года.

Самая комфортная новогодняя ночь в году будет для Девы, Козерога, Рыб и Скорпиона. У них все пройдет так, как задумано, подарки также не разочаруют.

Тельцам, Львам и Водолеям астролог посоветовала быть аккуратнее с пиротехникой.

Эмоционально непросто новогодняя ночь пройдет для Весов и Овнов. Как объяснила астролог, возможны конфликты со вторыми половинками. А Близнецам стоит пустить все на самотек и не строить особых планов.

Для Стрельцов это время станет идеальным для поведения итогов предыдущего двухлетнего периода. Представителям этого знака зодиака стоит утром 31 декабря помириться с близкими родственниками и друзьями, передает ФАН.

До этого астрологи рассказали, какие подарки нельзя дарить знакам зодиака на Новый год.

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