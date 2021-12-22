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Новый год разведенный Лепс встретит в Барвихе

Георгий Соланович

Общество
Новый год разведенный Лепс встретит в Барвихе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Недавно разведенный российский певец Григорий Лепс проведет новогоднюю ночь в Барвихе, в дорогом ресторане. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Лепс посетит элитное заведение в Барвихе в качестве приглашенной звезды. Вместе с ним на сцене будет выступать Светлана Лобода, передает «КП».

Обычным посетителям посетить такой концерт обойдется в копеечку – билеты достигают стоимости в 340 тысяч рублей, а общий гонорар и певца и исполнительницы составит примерно по 15 миллионов рублей на каждого.

20 декабря Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что артист попал в одну из московских больниц из-за психологических проблем. Первый прием якобы закончился выпиской артисту сильнодействующих препаратов.

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