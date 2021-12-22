Сергей Собянин поздравил столичных энергетиков с профессиональным праздником

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в День энергетика, который отмечается 22 декабря, поздравил всех причастных к профессиональному празднику.

По его словам, столица постоянно обновляет оборудование городских ТЭЦ. Строительство подстанций и прокладка сетей, к которым подключаются станции метро, МЦД и жилые кварталы, ведется во всех районах Москвы.

— Надежность нашей энергосистемы обеспечивают 120 тысяч работников отрасли, которые каждый день подают свет и тепло в дома жителей города. Спасибо вам за труд и профессионализм!, — написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что энергетическая проблема является одной из ключевых в развитии в целом цивилизации и, конечно, крупных городов. По его словам, энергетика важна в развитии города, поскольку ежегодно в Москве вводится около десяти миллионов квадратных метров недвижимости — здания необходимо обеспечивать теплом, электричеством. Мэр отметил, что правительство города постоянно работает над повышением экологичности и эффективности энергетики.