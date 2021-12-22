«Потребуется помощь»: психологи предостерегли родителей 9-летней студентки МГУ

8-летняя Алиса Теплякова на прогулке в парке «Зюзино». В этом году она успешно сдала Единый государственный экзамен по четырем предметам / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Факультет психологии Московского государственного университета обеспечит комфортное пребывание на территории вуза девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Ранее отец девочки пытался прорваться в вуз, чтобы «разобраться с преподавателем», посчитав оценку, полученную за экзамен, как и саму его форму проведения, неудовлетворительной.

Юлия Никас, психолог и Игорь Романов, декан факультета коммуникативного менеджмента РГСУ, кандидат психологических наук в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как можно обеспечить комфортное пребывание в вузе 9-летнему ребенку и как должен быть организован учебный процесс

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Как обеспечить комфортное пребывание в вузе 9-летней студентке

— Наша учебная система не готова к таким прецедентам. Если ребенок приходит учиться в вуз в девять лет, в 13 он его окончит и по документам будет уже дипломированным психологом. Но это сложная профессия. Для комфортных условий ребенка можно обеспечить хорошее шефство друзей-психологов или студентов, организовать активное наставничество. К этой девочке преподаватели будут относиться доброжелательно и тепло, не будут давить с точки зрения экзаменов. Родительский рефлекс сработает, — сказал психолог Игорь Романов.

Он считает, что после окончания университета, а это случится, когда девочке исполнится 14 лет, она не сразу сможет пойти работать психологом, так как профессия требует жизненного опыта. При этом пойти на работу с 14 лет в отдел кадров или в любое другое место она запросто сможет.

Психолог Юлия Никас рассказывает, что, в первую очередь, необходимо обратить внимание на желание самого ребенка.

— Когда ее спрашивают, зачем она это делает, она отвечает одно: «Это нужно». Там нет «хочу», там есть «нужно». А кому? В девять лет мы транслируем убеждения и желания родителей. Я думаю, что ее отец – умный человек, и возможно ему надо обратить внимание на ее «хочу», и тогда будет баланс. Если девочка окажется сильной, то она войдет в режим доказательств, но будет делать не то, что хочет, и в будущем ей может потребоваться помощь психологов. Или она может провалиться. И как она будет себя чувствовать, находясь в обществе зрелых людей? — считает эксперт.

В МГУ рассказали об успеваемости девочки, а также о том, как ее родители требовали сократить обучающую программу с шести лет до двух.