«Не показала выдающихся знаний»: в МГУ — об успеваемости девятилетней студентки

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При поступлении на психологический факультет МГУ имени Ломоносова девятилетняя Алиса Теплякова не показала каких-либо выдающихся знаний, а за время учебы ни разу не посетила очные занятия. Об этом 22 декабря заявили в пресс-службе психфака.

В пресс-службе подчеркнули, что именно родители настояли на зачислении юной студентки на платное обучение, когда она не смогла поступить на бюджет. Отмечается, что факультет пытался убедить родителей в том, что Алиса пока не готова к обучению, но те проигнорировали предупреждения.

— Алиса Теплякова при поступлении в Московский университет, не показав каких-либо выдающихся знаний, не смогла выдержать конкурсной процедуры и учится за счет средств федерального бюджета, — сообщили в ведомстве.

Также на психфаке отметили, что с самого начала учебы Алиса ни разу не была на очных занятиях. По словам отца девочки, шестилетнюю программу обучения необходимо сократить до двух лет из-за «особых способностей» девочки и «уникальной авторской методики обучения» ее отца. Однако до сих пор родители не предоставили никаких уважительных причин, подтверждающих это.

Во вторник, 21 декабря, отец Алисы Тепляковой вступил в конфликт с сотрудниками университета из-за неудавшегося экзамена. Мать юной студентки рассказала, что для девочки это был второй экзамен. При этом родители попросили учебную часть факультета провести экзамен без письменной части, только устно, но условие не было выполнено.

Недавно стало известно, что Алиса Теплякова сдала свой первый экзамен в вузе. Об успехах девочки рассказал доктор психологических наук, декан психфака МГУ и президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

До этого отец девочки Евгений Тепляков рассказал, что девятилетнюю студентку не планируют отчислять из вуза. Ректор МГУ Виктор Садовничий подтвердил эту информацию.