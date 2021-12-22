Карты «Тройка» с картинами известных художников с дополненной реальностью выпустили в Москве

Фото: Департамент транспорта Москвы

В рамках проекта «Год с Третьяковской галереей и ГМИИ имени Пушкина» столичный департамент транспорта выпустил плакаты и карты «Тройка» с дополненной реальностью, на которых изображены картины известных художников. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы расширить границы знаменитых произведений искусства, москвичам предлагают навести камеру телефона на QR-код.

Кроме того, горожан пригласили на выставку, которая открылась на Северном речном вокзале. Экспозиция включает все картины творческого проекта.

— Приходите посмотреть на искусство будущего, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Видео: Департамент транспорта Москвы

До этого стало известно, что активация удаленного пополнения проездного билета «Тройка» стала доступна в автобусах Новой Москвы.