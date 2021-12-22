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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА в среду, 22 декабря.

— Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Мир-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, — говорится в сообщении компании.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

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