«Свадьба без невесты»: Губерниев оценил отказ НХЛ от участия в Олимпиаде

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Олимпийские игры в Пекине без игроков НХЛ будут выглядеть как свадьба без невесты. Об этом заявил журналист Дмитрий Губерниев в среду, 22 декабря.

— Олимпиада без игроков НХЛ — как свадьба без невесты. На Олимпиадах должны играть сильнейшие. И это решение НХЛ — моя болельщицкая и журналистская боль, — рассказал телеведущий.

Комментатор выразил надежду на то, что сборная России сможет одержать победу в хоккейном турнире увереннее, чем в 2018 году. Слухи о том, что решение НХЛ приведет к переносу Игр на 2023-й, являются несостоятельными, приводит слова Губерниева «Лента.ру».

22 декабря комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что игроки лиги пропустят Олимпийские игры в Пекине из-за ситуации с коронавирусом. Учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата из-за COVID-19, участие в Играх невозможно, подчеркнул он. Лиге пришлось отложить 50 игр до 23 декабря, заключил представитель организации.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.