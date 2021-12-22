Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Свадьба без невесты»: Губерниев оценил отказ НХЛ от участия в Олимпиаде

Иван Юминов

Спорт
«Свадьба без невесты»: Губерниев оценил отказ НХЛ от участия в Олимпиаде
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Олимпийские игры в Пекине без игроков НХЛ будут выглядеть как свадьба без невесты. Об этом заявил журналист Дмитрий Губерниев в среду, 22 декабря.

— Олимпиада без игроков НХЛ — как свадьба без невесты. На Олимпиадах должны играть сильнейшие. И это решение НХЛ — моя болельщицкая и журналистская боль, — рассказал телеведущий.

Комментатор выразил надежду на то, что сборная России сможет одержать победу в хоккейном турнире увереннее, чем в 2018 году. Слухи о том, что решение НХЛ приведет к переносу Игр на 2023-й, являются несостоятельными, приводит слова Губерниева «Лента.ру».

22 декабря комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что игроки лиги пропустят Олимпийские игры в Пекине из-за ситуации с коронавирусом. Учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата из-за COVID-19, участие в Играх невозможно, подчеркнул он. Лиге пришлось отложить 50 игр до 23 декабря, заключил представитель организации.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Читайте также:
Дмитрий Губерниев Олимпийские игры НХЛ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Все мнения
О проекте