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Почти 1,5 тысячи бригад вышли на дежурство в Москве из-за морозов

Иван Юминов

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Погода в Москве
Город
Почти 1,5 тысячи бригад вышли на дежурство в Москве из-за морозов
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Свыше 1,4 тысячи аварийных бригад готовы отреагировать на нештатные ситуации в Москве из-за морозов. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в среду, 22 декабря.

— Сегодня столицу ждет очередная холодная ночь — в этот раз столбики термометров опустятся до минус 21 градуса. Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной, — говорится в сообщении.

Состояние улично-дорожной сети является предметом непрерывного мониторинга городских служб, подчеркнули в комплексе. Специалисты в настоящее время проводят регламентные работы в соответствии с погодой, отмечается в Telegram-канале ведомства.

22 декабря в Гидрометцентре продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 11:00 пятницы, 24 декабря. Уточняется, что погода в период действия предупреждения опустится на 7–12 градусов ниже нормы.

Более того, в городе действует и «желтый» уровень опасности из-за ледяных образований на дорогах. При этом синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил о «полярном вторжении», которое ожидает москвичей на этой неделе.

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