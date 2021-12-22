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Песков рассказал об участии Путина в акции «Елка желаний»

Иван Юминов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Песков рассказал об участии Путина в акции «Елка желаний»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин ответственно относится к акции «Елка желаний» и стремится улучшить жизнь детей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 декабря.

— И конечно, для него это каждый год внутренне, по-человечески очень ответственный процесс. Вы видите, что он не только буквально исполняет сами желания, но и пытается каждый раз просто улучшить жизнь тех ребят, которые случайно ему попались на пути, — отметил Песков в эфире «России 24».

15 декабря Путин поговорил по телефону с 13-летней девочкой из Ставропольского края Татьяной Троценко и пригласил ее в Москву на ледовую постановку «Лебединое озеро». Накануне лидер исполнил ее давнюю мечту: школьница посетила любимый балет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Путин рассказал девочке, что ложа, в которой она смотрела спектакль, раньше использовалась царской семьей.

21 декабря глава государства исполнил желание 14-летнего Марка из Московской области. Мальчик, как уточняется, хотел получить в подарок на Новый год гитару.

Юноше не только подарили музыкальный инструмент и обучающий курс по игре на нем, но и организовали для него и его мамы поездку в Академию Игоря Крутого. После экскурсии Марк принял участие в мастер-классе, который провел для него композитор Виктор Зинчук.

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