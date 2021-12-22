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Кремль назвал сроки проведения переговоров по гарантиям безопасности

Иван Юминов

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Кремль назвал сроки проведения переговоров по гарантиям безопасности
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Переговоры по российским гарантиям безопасности могут начаться в январе 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 декабря.

— Вы знаете, что были сформулированы и переданы в Вашингтон, а также в европейские столицы конкретные предложения российской стороны, проекты двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности. Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите, нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения, — рассказал чиновник.

Формат переговоров, как уточнил он, уже был согласован. Москва надеется, что получит конкретные ответы на свои вопросы, отметил Песков в эфире «России 24».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны в рамках него обязываются не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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