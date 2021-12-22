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Песков исключил перекрытие Белоруссией транзита газа в ЕС

Иван Юминов

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Песков исключил перекрытие Белоруссией транзита газа в ЕС
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия даже гипотетически не рассматривает возможность перекрытия Белоруссией транзита газа в ЕС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 декабря.

— Позиция такова, что мы не хотели бы это как-то предполагать даже гипотетически. Поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий, — отметил Песков в эфире «России 24».

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите газа и грузов через территорию республики. Он напомнил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа.

21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Цена январских фьючерсов по индексу TTF зафиксировалась на отметке 1800 долларов на момент открытия сессии. При этом в 18:00 по московскому времени стоимость топлива достигла 2187 долларов за тысячу кубометров.

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