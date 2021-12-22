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Павел Глоба рассказал, кто из знаков зодиака будет счастлив в 2022 году

Юлия Курганова

Общество
Павел Глоба рассказал, кто из знаков зодиака будет счастлив в 2022 году
Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Астролог Павел Глоба сообщил, какие знаки зодиака будут счастливыми в предстоящем 2022 году. Удача будет им часто улыбаться и предоставит много шансов стать финансово независимыми, построить счастливую семью и исполнить мечты.

Глоба отметил, что Овнам нужно быть смелее, решительнее и не бояться перемен в жизни — они будут только к лучшему. Даже если будет порой трудно, не стоит переживать. В итоге обстоятельства сложатся так, что удастся стать финансово независимыми. Перемены в жизни Овнов станут для них неожиданностью, но приятной.

Девы также попали в список любимчиков Водяного Тигра. Хозяин года будет помогать и поддерживать представителей этого знака. За что бы Девы не взялись, у них все будет получаться. Также представителям данного знака предстоит встретить свою любовь, если они одиноки. Любовь будет мотивировать достигать цели и стать успешным человеком. Кроме того, вероятна свадьба, союз окажется крепким и счастливым. Затем Дев ждет долгожданное пополнение в семье.

Скорпионам будет особенно везти, потому что хозяин года также относится к их стихии. Тигр будет им помогать, поддерживать в трудную минуту. Представителей этого знака ждет карьерный рост. У Скорпионов получится стать финансово независимыми людьми и исполнить заветные мечты. Во многом будут помогать такие качества, как целеустремленность, уверенность в себе и напористость.

Весы начнут пожинать плоды своих трудов уже в начале года. Работа, проделанная на протяжении 2021 года, была не зря. Поэтому такие качества, как настойчивость, целеустремленность и уверенность в себе, будут помогать Весам и в дальнейшем. Фортуна будет часто преподносить им приятные сюрпризы. Тогда Весов ждет финансовая независимость и исполнение желаний.

Водолеев ждет финансовый успех в 2022 году. Фортуна будет предоставлять много шансов для исполнения мечты. Самое главное — не лениться и быть напористым и настойчивым. В целом, год окажется активным и успешным благодаря защите Сатурна. Будут поступать интересные и выгодные предложения касательно работы и бизнеса, сообщается на портале Rsute.

Названы знаки зодиака, которые неожиданно разбогатеют в декабре 2021 года. Материальное положение некоторых знаков зодиака неожиданно изменится в декабре текущего года. Подготовиться к приятным сюрпризам особенно рекомендуется Близнецам, Козерогам и Весам.

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