Глава МИД Германии заявила о консенсусе с Шольцем по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем по вопросу запуска трубопровода «Северный поток — 2».

— Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства, — рассказала она изданию Die Zeit.

Бербок отметила, что энергетическая безопасность будет играть важную роль при принятии решений по данной тематике.

Северный поток-2

До этого стало известно, что процедура сертификации «Северного потока — 2» будет продолжена, если будут получены соответствующие документы, которых пока что нет у ФРГ на руках, сообщил глава регулятора Йохен Хоман.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Он объяснил, что Федеральное сетевое агентство Германии занимается вопросом его сертификации «совершенно без политики».

В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию «Северного потока — 2» как независимого оператора до тех пор, пока компания не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. Процедура нужна, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве Евросоюза. Ее нормативы гласят, что труба должна или частично заполняться альтернативным поставщиком, или ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.

Российские власти неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг этого коммерческого проекта и подчеркивали, что «Северный поток — 2» выгоден не только РФ, но и Евросоюзу.