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В Пенсионном фонде напомнили об условиях выхода на пенсию в 2022 году

Юлия Курганова

Общество
В Пенсионном фонде напомнили об условиях выхода на пенсию в 2022 году
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В 2022 году право на страховую пенсию будут иметь женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины 61,5 лет. Об этом сообщила заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Чтобы получать пенсию по старости нужно соблюдение таких условий, как достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, напомнила она.

Специалист пояснила, что если в 2021 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не менее 12 лет стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента должна была составлять 21, то в 2022 году нужно 13 лет стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента должна быть 23.4.

По ее словам, если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для возникновения права на пенсию, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано». В случае, если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого не удастся достичь, то человеку будет назначена социальная пенсия, рассказала Тарасова, передает агентство «Прайм».

Городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют. В столице с 1 января 2022 года будет увеличен минимальный размер пенсии с городской доплатой. Кроме того, будут проиндексированы детские пособия и другие соцвыплаты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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