Жена экс-супруга Волочковой показала откровенные фото из роддома

Фото: instagram.com/elenanika

Супруга бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой Елена Николаева рассказала подписчикам, как прошли роды и поделилась новыми снимками со дня появления своего первенца на свет. Для мужа телеведущей, бизнесмена Игоря Вдовина мальчик по имени Александер стал пятым наследником. Он родился 21 декабря.

Николаева отметила, что во время беременности она не стала устраивать традиционную фотосессию. Но в день рождения сына все же захотела запечатлеть себя. Небольшую фотосессию вместе с мужем телеведущая провела буквально за 20 минут до появления малыша на свет.

— Александер появился на свет с высшим балом по шкале Апгара. У меня всю ночь, весь день, каждую минуту в подсознании-сознании, на всех уровнях восприятия вертятся только слова благодарности и любви, — написала Николаева.

Она поблагодарила всех сотрудников центра перинатальной медицины, который выбрала для родов, за комфорт, спокойствие и поддержку. По словам телеведущей, врачи даже позаботились о памятных для семьи фото в этот день.

Что же касается опубликованных снимков, фолловеры неоднозначно их восприняли. На кадрах Николаева предстала почти обнаженной — на ней были только компрессионные чулки и белая незастегнутая мужская рубашка. Некоторые подписчики указали звезде на излишнюю откровенность фото.

«Поздравляю! Но рубашечку можно и запахнуть было»; «Рождение ребенка — это чудо. Это — семейное счастье, таинство. Но у вас нет тайн. Все видели УЗИ, голые телеса, роддом. Зачем вам это? Чтобы что?»; «Материнство — святое, а тут очередная фишка для Инстаграма. Куда мир катится?» — написали пользователи.

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