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Компания Samsung откажется от Android в смартфонах

Юлия Курганова

Технологии
Компания Samsung откажется от Android в смартфонах
Фото: Pixabay

Компания Samsung в течение нескольких лет переведет свои смартфоны с операционной системы (ОС) Android на Fuchsia. Об этом сообщил инсайдер Дохен Ким на странице в Twitter.

Он заявил, что корейская компания постепенно откажется от использования Android в своих гаджетах и заменит ОС. В настоящий момент все смартфоны Samsung работают под управлением той или иной версии ОС от Google с применением фирменной оболочки.

Информацию специалиста о планах компании подтвердил другой инсайдер — Ice Universe. По его словам, вместо Android Samsung будет использовать в своих устройствах другую ОС от Google — Fuchsia.

Ким не назвал причины, по которым корпорация решила отказаться от популярной операционной системы. Но успокоил пользователей смартфонов Samsung словами, что переход на новую ОС будет постепенным и будет длиться несколько лет.

США могут ограничить поставку смартфонов в Россию. Если Россия примет решение о введении войск на территорию Украины, то Соединенные Штаты рассмотрят варианты новых ограничений. Так, например, возможно ограничение экспорта смартфонов и компонентов для самолетов и автомобилей.

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