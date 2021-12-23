Компания Samsung откажется от Android в смартфонах

Фото: Pixabay

Компания Samsung в течение нескольких лет переведет свои смартфоны с операционной системы (ОС) Android на Fuchsia. Об этом сообщил инсайдер Дохен Ким на странице в Twitter.

Он заявил, что корейская компания постепенно откажется от использования Android в своих гаджетах и заменит ОС. В настоящий момент все смартфоны Samsung работают под управлением той или иной версии ОС от Google с применением фирменной оболочки.

Информацию специалиста о планах компании подтвердил другой инсайдер — Ice Universe. По его словам, вместо Android Samsung будет использовать в своих устройствах другую ОС от Google — Fuchsia.

Ким не назвал причины, по которым корпорация решила отказаться от популярной операционной системы. Но успокоил пользователей смартфонов Samsung словами, что переход на новую ОС будет постепенным и будет длиться несколько лет.

Samsung: Hello Fuchsia! 👋



(Don't be too excited. It will take a few years for Samsung to adopt it.) https://t.co/LLwFqqS0Bu — Dohyun Kim 🎄 (@dohyun854) December 22, 2021

США могут ограничить поставку смартфонов в Россию. Если Россия примет решение о введении войск на территорию Украины, то Соединенные Штаты рассмотрят варианты новых ограничений. Так, например, возможно ограничение экспорта смартфонов и компонентов для самолетов и автомобилей.