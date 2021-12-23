Петр Бирюков: Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Водохранилища, которые обеспечивают столицу водой, перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водных систем, обеспечивающих столицу водой, переведены на зимний режим работы, — рассказал глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ, чтобы создать дополнительную свободную емкость для успешного прохождения половодья будущей весной.

Петр Бирюков пояснил, что благодаря этой мере можно будет принять все талые воды с водосборных территорий площадью 50 тысяч квадратных километров, а также исключить подтопление на внепойменных участках.

— В настоящее время работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение столичного региона, — добавил он.

Заммэра отметил, что в течение зимы специалисты гидроузлов на регулярной основе проводят снегомерные съемки. Это позволяет сделать прогноз относительно масштаба будущего половодья и скорректировать работу сооружений.

До этого Петр Бирюков сообщил, что сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы завершили второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений.