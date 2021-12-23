Москвичам рассказали, как робособака может бороться с самозахватом территорий города

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

К работе специалистов Госинспекции по недвижимости присоединилась робособака. Она будет проверять улицы столицы и фиксировать на камеру заданный маршрут. Это поможет ведомству эффективнее выявлять нарушения в Москве.

— В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях, — рассказал глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он уточнил, что первые тестовые выходы робособаки начнутся в ЦАО.

Робот визуально напоминает настоящую собаку и во многом повторяет походку и движения животного.

В робособаку встроен GPS-модуль и световой радар, способный формировать вокруг себя карту 3D пространства, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно в России задумались о регулировании законодательства в сфере робототехники. Нормативно-правовой акт был разработан руководителем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и направлен в Минэкономразвития и Минцифры. О том, что предлагает сенатор и возможно ли это сейчас воплотить в жизнь, — читайте в материале «Вечерней Москвы».