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Москвичам рассказали, как робособака может бороться с самозахватом территорий города

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали, как робособака может бороться с самозахватом территорий города
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

К работе специалистов Госинспекции по недвижимости присоединилась робособака. Она будет проверять улицы столицы и фиксировать на камеру заданный маршрут. Это поможет ведомству эффективнее выявлять нарушения в Москве.

— В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях, — рассказал глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он уточнил, что первые тестовые выходы робособаки начнутся в ЦАО.

Робот визуально напоминает настоящую собаку и во многом повторяет походку и движения животного.

В робособаку встроен GPS-модуль и световой радар, способный формировать вокруг себя карту 3D пространства, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно в России задумались о регулировании законодательства в сфере робототехники. Нормативно-правовой акт был разработан руководителем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и направлен в Минэкономразвития и Минцифры. О том, что предлагает сенатор и возможно ли это сейчас воплотить в жизнь, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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