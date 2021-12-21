«Непонятная сущность»: зачем россиянам закон об отношениях с роботами

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В России задумались о регулировании законодательства в сфере робототехники. Нормативно-правовой акт был разработан руководителем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и направлен в Минэкономразвития и Минцифры. О том, что предлагает сенатор и возможно ли это сейчас воплотить в жизнь, — в материале «Вечерней Москвы».

Категоризация и кадастр

Кутепов предлагает определять робота как продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.

Также сенатор вводит разделение роботов на гражданских и служебных. К первой категории относятся используемые в промышленных, сервисных, медицинских и образовательных целях. Ко второй — в военных и правоохранительных. Кроме того, техника разделена на классы опасности — от первого, самого высокого, до четвертого, самого низкого.

Помимо всего прочего предлагается создать государственный кадастр моделей роботов и их составных частей и определить перечень техники, разрешенной для оборота на территории России. Фактически законопроект создает основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер.

Нужна конкретика

Член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов изучил предложения политика и считает, что они ничего не меняют. Они подойдут пока только в качестве подобия условного кодекса этики, но не федерального закона.

— Стране и отрасли не нужны рамочные и ни за что не отвечающие рамочные документы. Нужно все конкретизировать, исходя из той или иной технологии. В данном случае законопроект порождает больше вопросов, чем ответов, — заявил специалист.

По словам собеседника «ВМ», ситуация для регулирования отрасли робототехники назрела, но эту работу необходимо начинать постепенно — с тех изделий и направлений, которые уже созданы и реализуются на практике. Но предлагаемый законопроект не содержит в себе целостности и не регламентирует отдельную часть отрасли, а всю сферу он регламентировать не сможет.

— Здесь огромное количество нюансов и разночтений. Эту отрасль сначала в принципе нужно создать и потом, уже после анализа рисков, которые она в себе несет, принимать решение. Потому что если у меня технология развивается направо, а по закону надо идти налево или посередине, я не смогу соответствовать законодательству. Мы просто не можем регламентировать то, что еще не создано. Начать надо не с робототехники в целом, а с какой-то ниши — например, беспилотный транспорт, роботы-сопровождающие, боевые дроны, — добавил спикер.

Восприятие роботов

При этом каких-то рисков у робототехники на сегодняшний день нет. Те же беспилотные автомобили сейчас не передвигаются самостоятельно, констатировал Куликов. За работой всех систем следит куратор. Пока рано говорить о том, как эта техника будет проявлять себя в дальнейшем. Все станет понятно только по опыту ее эксплуатации.

Также возникает вопрос: «А как воспринимать роботов?». На него у Куликова несколько ответов: если как имущество, тогда можно действовать в рамках Гражданского кодекса. Второй вариант — как животное. Третий — ни как человека, ни как животное, а как непонятную сущность, и в этом случае надо будет что-то придумывать.

Впрочем, правила отношения к роботам были впервые придуманы еще в прошлом веке в виде «трех законов роботехники». В 1940-х годах их впервые озвучил писатель-фантаст Айзек Азимов.

Согласно им, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Во-вторых, робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. В-третьих, робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам.

Роботы-пылесосы как пример

По словам Куликова, эти законы выражены гениально, просто, доходчиво и понятно. Своей актуальности они не теряют до сих пор и будут применяться в дальнейшем, с некоторыми изменениями и дополнениями. Поскольку, когда американский писатель их создавал, он делал это в качестве придумки. Тогда как сейчас в квартирах есть роботы-пылесосы, собирающие информацию, которая может обрабатываться на серверах за границей. И нельзя сказать, что это не наносит вреда.

— Робот ведь сканирует не только ваше помещение, он собирает информацию о том, какие точки доступа есть к интернету, причем с серийными номерами. Это утечка данных. Ее делает робот, хотя при этом он выполняет свою задачу. Правда, как показывают обновления операционных систем, все программы пытаются захватить чуть больше данных, чем официально им нужно. И до такого рода регламентации их работы мы дойдем, — констатировал эксперт.

Специалист подчеркнул, что сейчас технологии, связанные с робототехникой и искусственным интеллектом, только зарождаются. Надо посмотреть, какую обратную связь они дают человеку. Понятно только одно: ИИ и роботы должны стать умнее, мобильнее и активнее. Только так дальше можно будет узнать, как они эти новинки себя проявят.

— Только после этого можно будет какие-то процессы регулирования выстраивать. А придумывать, как эти новые технологии себя поведут, и тем более регламентировать их использование на уровне федерального закона — это самое негативное, что может быть, — заключил собеседник «ВМ».

На сегодняшний день правоотношения между роботами и человеком в России никак не регламентированы.