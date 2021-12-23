В Рособрнадзоре заявили, что допуск к ЕГЭ по ПЦР-тестам осложнит процесс

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Допуск к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2022 году по ПЦР-тестам на коронавирусную инфекцию осложнит процесс проведения сдачи предметов. Такое мнение выразил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в четверг, 23 декабря.

Он отметил, что большинство участников экзамена уже сделали прививки от заболевания, из-за чего увеличился уровень коллективного иммунитета.

— Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде, — заявил руководитель ведомства.

Музаев подчеркнул, что во время проведения ЕГЭ в следующем году необходимо будет соблюдать все требования по коронавирусу, как и в предыдущие два года, цитирует РИА Новости его слова.

Также глава Рособрнадзора уточнил, что упрощение содержания и уровня сложности Единого государственного экзамена в 2022 году из-за пандемии COVID-19 не планируется.

Сдать экзамен досрочно выпускники смогут с 21 марта до 18 апреля. Основной период проведения ЕГЭ — с 26 мая по 2 июля. Также в сентябре организуют дополнительный период сдачи.

Накануне учащихся московских школ пригласили на независимую диагностику знаний в формате Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена (ОГЭ).