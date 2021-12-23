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Обломки космического корабля «Прогресс М-УМ» затонули в Тихом океане

Виктория Сикерина

Общество
Обломки космического корабля «Прогресс М-УМ» затонули в Тихом океане
Фото: pixabay.com

Несгораемые обломки космического корабля «Прогресс М-УМ» затонули в 07:30 по московскому времени на «кладбище космических кораблей» в Тихом океане. Об этом рассказали в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос» в четверг, 23 декабря.

— Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля «Прогресс М-УМ», — заявили в компании.

Уточняется, что отсек космического корабля отстыковался от узлового модуля «Причал» отечественного сегмента Международной космической станции (МКС) в 02:03 по столичному времени. Спустя более чем 4,5 часа установку включили на режим торможения. В таком состоянии она проработала в течение порядка 13 минут. Затем корабль сошел с орбиты и через 24 минуты вошел в плотные слои атмосферы, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в социальной сети Twitter.

В среду, 8 декабря, в 16:40 по московскому времени космический корабль «Союз МС-20» с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль присоединился к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского отсека станции.

После выполнения всех необходимых процедур запланировано открытие люков между кораблем и МКС. Это произойдет в 18:35 по московскому времени. Затем прибывшие туристы и космонавт перейдут на станцию.

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