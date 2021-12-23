Самозанятые перечислили в бюджет Москвы более 533 миллионов рублей налогов в ноябре

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Самозанятые в ноябре 2021 года перечислили в бюджет столицы 533,8 миллиона рублей налога на профессиональный доход. Эта сумма является рекордной за все время действия этого налогового режима. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего с начала текущего года самозанятые уплатили 4,2 миллиарда рублей налога. Этот показатель в 4,4 раза превышает результаты за январь — ноябрь 2020 года.

Заммэра добавил, что по состоянию на 1 декабря в столице числится 831,8 тысячи самозанятых. В ноябре их количество возросло на пять процентов, а с начала года — на 74 процента.

В настоящее время самыми распространенными видами работы у самозанятых являются доставка, строительство, маркетинг и реклама.

По словам министра правительства города, руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, общий доход столичных самозанятых с начала 2019 года и до 1 декабря текущего года составил 290 миллиардов рублей.

Недавно Владимир Ефимов рассказал, что оборот столичных предприятий, на деятельность которых в большей степени повлияла пандемия коронавируса, опередил уровень доковидного 2019 года на 41,5 процента. Он отметил, что в сентябре оборот городских компаний составил 1,4 триллиона рублей, что на 58,3 процента больше показателей 2021 года и на 41,5 процента — 2019 года.