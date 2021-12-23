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Оставленная в овраге под Саратовом девочка находится в тяжелом состоянии

Виктория Сикерина

Происшествия
Оставленная в овраге под Саратовом девочка находится в тяжелом состоянии
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Состояние здоровья девочки, которую мать бросила замерзать в овраге под Саратовом, остается тяжелым. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства по области в четверг, 23 декабря.

Уточняется, что в ночь на четверг ребенка доставили в медицинское учреждение Саратова.

— Состояние ее остается тяжелым. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — передает РИА Новости сообщение ведомства.

Утром 22 декабря 43-летняя женщина была дома с 5-летней дочерью и 8-летним сыном. Рассердившись на детей за плохое поведение, женщина, используя шарф, начала душить сына, потом дочь, до тех пор пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем она вынесла их на улицу и оставила в овраге недалеко от дома, после чего скрылась.

Дети были обнаружены в селе Прокудине 22 декабря. Врачи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Проверку по факту инцидента инициировал региональный СК. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и семья не состояла на учете.

Сотрудники полиции обнаружили женщину в городе Энгельсе Саратовской области и доставили в следственный отдел, где ее задержали. С ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту СК возбудил уголовное дело.

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