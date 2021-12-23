Вирусолог назвал места, где с наибольшей вероятностью можно заразиться коронавирусом

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал опасные места, где проще всего подхватить коронавирусную инфекцию.

Он отметил, что потенциально опасными будут все места, где имеются скопления людей.

— Торговые центры, транспорт, любые замкнутые и плохо проветриваемые помещения, в очередях, столпотворениях. Это театры и кинотеатры, где люди долго статично находятся на одном месте. Естественно, в ковидных центрах, в медицинских учреждениях, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Он отметил, что многие люди не носят маски или делают это неправильно и становятся разносчиками заболевания.

Специалист добавил, что пока новый вариант коронавируса плохо изучен. Ученые и врачи продолжают следить за пациентами, зараженными «омикроном». Определить наверняка, каким штаммом заражен пациент, могут только медицинские тесты.

До этого ВОЗ обозначила возможную дату завершения пандемии коронавируса. Людям следует применять эффективные средства, имеющиеся в распоряжении, включая вакцины, тогда пандемия может завершиться в 2022 году.