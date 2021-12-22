ВОЗ обозначила возможную дату завершения пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в среду, 22 декабря.

— Я думаю, спустя два года мы лучше знаем вирус и у нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Потому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году, — рассказал представитель организации.

Людям следует применять эффективные средства, имеющиеся в распоряжении, включая вакцины и прочее, уточнил он. При этом странам необходимо устранить неравенство в распределении препаратов от COVID-19, приводит слова Гебрейесуса РИА Новости.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а это наступит тем быстрее, чем люди будут лучше заботиться друг о друге, заключил предприниматель.