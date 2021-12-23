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Газпром отказался бронировать мощности газопровода Ямал — Европа

Виктория Сикерина

Общество
Газпром отказался бронировать мощности газопровода Ямал — Европа
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Российская компания «Газпром» не стала бронировать мощности газопровода Ямал — Европа в период дополнительной сессии аукциона. Соответствующие сведения появились на портале GSA Platform в четверг, 23 декабря.

На точке входа газопровода в участок Польши предлагались мощности более чем в 89 миллионов кубических метров. Примечательно, что магистраль Ямал — Европа — один из самых главных путей Газпрома для поставок газа в европейские государства.

В среду, 22 декабря, компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию (ЕК) жалобу, где утверждает, что Газпром злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа ЕС. Уточнялось, что украинское предприятие также попросило ЕК обязать Газпром выставить на торги значительные объемы газа, чтобы их можно было приобрести на границах Украины с Евросоюзом или Россией.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

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