Рафик Загрутдинов: Строительство инфекционного лечебного комплекса ИКБ №1 завершено на 48 процентов

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Готовность Инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 оценивается на 48 процентов. Об этом рассказал руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время специалисты заканчивают монтировать лифтовое оборудование. Так, 56 из 57 лифтов уже готовы.

Рабочие также закончили монтировать четвертый надземный переход между северным и центральным корпусами.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2022 году.

На месте старых зданий специалисты возводят новый лечебный блок, в котором пациенты будут размещаться в индивидуальных боксах мельцеровского типа.

Три будущий корпуса нового больничного комплекса будут иметь переменную этажность.

В комплексе смогут разместиться лечебные, хирургические, диагностические и другие службы. Также в здании будет предусмотрена возможность стационарного лечения, подытожил руководитель департамента.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты завершили строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке. Он отметил, что в настоящее время в новом отделении ведется пусконаладка медицинского оборудования.