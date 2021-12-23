Сергей Собянин утвердил проект строительства последнего участка ЮВХ

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Столичные власти утвердили проект планировки участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) вдоль Каспийской улицы — от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Соответствующее постановление в четверг, 23 декабря, подписал мэр города Сергей Собянин.

Протяженность участка по прямому ходу составит около четырех километров. Всего проектом предусматривается строительство около десяти километров дорог.

Так, например, специалисты должны будут провести реконструкцию Каспийской улицы, построить основной ход ЮВХ и транспортные развязки на пересечении хорды с Каспийской улицей и улицей Подольских Курсантов.

Общая протяженность основного хода Юго-Восточной хорды составит около 28 километров. Завершить строительство магистрали планируется в течение двух лет.

Сергей Собянин также утвердил проект благоустройства территории у станций Кунцевская и Славянский бульвар МЦД-1. Общая площадь территории составит 128,8 гектара.

Рабочие организуют пешеходный переход в районе станции Кунцевская и реконструируют улично-дорожную сеть с пешеходными тротуарами вдоль улицы Ивана Франко, Рублевского шоссе и других.

Вблизи станций Кунцевская и Славянский бульвар специалисты возведут остановочные пункты, остановки для водителей такси и навесы «сухие ноги», подытожил мэр.

14 декабря московские власти утвердили проект строительства водопровода в Троицком округе. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Согласно проекту, планируется проложить водопроводные трубы общей длиной почти четыре километра — от магистрального водовода у Калужского шоссе до водозаборных узлов «Ботаково» и «Микрорайон В». Такое решение позволит обеспечить питьевой водой более 100 тысяч граждан, проживающих не только в Троицке, но и в соседних поселениях.