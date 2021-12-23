Диетолог подмосковного Минздрава рассказала, какие блюда стоит выбрать для новогоднего стола

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Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, как избежать нежелательного набора веса во время новогоднего застолья.

Она отметила, что стоит соблюдать несколько простых правил. Так, перед празднованием нельзя голодать, так как употребление одновременно большого количества блюд может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

Также стоит отказаться от использования магазинного майонеза и приготовить его самостоятельно. Также салаты можно заправить йогуртом, сметаной или растительным маслом. В одном из главных блюд новогоднего стола — салате оливье — колбасу следует заменить на отварную курицу или говядину, передает РИАМО.

Мясо и рыбу для новогоднего стола лучше запечь, а не обжарить. На столе обязательно должны присутствовать свежие овощи: они приносят чувство насыщения.

В выборе напитков предпочтение стоит отдать домашним компотам и морсам.

До этого диетолог Маргарита Королева рассказала, какими должны быть новогодние салаты.