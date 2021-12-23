В РПЦ заявили о вероятности декларации после встречи папы Римского и патриарха Кирилла

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Новую декларацию могут обнародовать после встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в четверг, 23 декабря.

Он напомнил, что до сих пор не выполнены все требования Гаванской декларации, которую опубликовали после встречи священнослужителей пять лет назад.

— Эта декларация дала нам задания на много лет вперед. И вне зависимости от успеха следующей встречи, эта первая встреча сама по себе явилась знаковым событием в истории двусторонних отношений, — добавил митрополит Иларион.

Уточняется, что он встретился с папой Римским в среду, 22 декабря, пишет РИА Новости.

До этого патриарх Кирилл выразил мнение, что сравнение вакцинации от коронавируса и QR-кодов с печатью антихриста является греховным. Подобные рассуждения, по его мнению, уводят людей от понимания того, что порабощение «антихристово» состоит в отказе от поклонения богу в делах и словах. Вакцинация является не вероучительным, а медицинским вопросом, подчеркнул он.