Полиция задержала в Москве приезжего, который облил бензином посетителей бара

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные полицейские задержали приезжего гражданина, который в ходе конфликта облил посетителей московского бара бензином. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили на сайте МВД Медиа.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 декабря рядом с заведением в проезде Дежнева. Мужчина облил своих оппонентов бензином и угрожал им поджогом.

Сотрудникам ОМВД, которые приехали на место, удалось задержать злоумышленника, который пытался скрыться с места происшествия. Им оказался приезжий мужчина в возрасте 48 лет.

По предварительной информации, между посетителями бара возникла ссора, один из участников конфликта вышел из помещения, а обратно вернулся с канистрой бензина. Позже мужчина разлил содержимое емкости перед баром и поджег его.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».